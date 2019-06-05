Полпред Зеленского заявил, что Рада себя дискредитирует

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины принимает мало законодательных инициатив, этим она дискредитирует свою работу и показывает низкую результативность, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Я на своей должности относительно недавно, но позиция как моя, так и президента Украины (Владимира Зеленского - ред.), достаточно конструктивна. Начиная со всех обещаний, которые мы пытались передать Верховной раде, и тот план наших законопроектных инициатив, которые мы вносим, даже перевыполняется... За десять рабочих дней из 16 дней президентства Зеленского мы передали в парламент около десяти законопроектов. У нас возникает вопрос, кто из нас парламент?" - заявил Стефанчук.

По его словам, на прошлой неделе у парламента была низкая результативность работы. "Во вторник, 28 мая, из 40 вопросов рассмотрены шесть, и лишь одно результативное (голосование - ред.), и то, с переголосованием. В среду - из шести (предложений - ред.) рассмотрено одно, не поддержано. В четверг из 46 запланированных (вопросов - ред.) рассмотрены 14, шесть из них одобрены с неоднократным переголосованием", - добавил Стефанчук.