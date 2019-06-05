Путин уверен в пользе взаимодействия России и Китая для мира

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен в пользе российско-китайского взаимодействия для мира и доволен уровнем развития экономического сотрудничества двух стран.

"Сейчас мы стремимся тесно взаимодействовать на мировой арене в интересах стабильности, глобальной и региональной безопасности. Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем. Противодействуют новым вызовам и угрозам, солидарно выступают за формирование нового справедливого миропорядка, основанного на многополярности, строгом соблюдении международного права, устава ООН, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал российский лидер, выступая на торжественном вечере к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

По мнению Путина, "в целом можно уверенно сказать, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне".

"Учитывая их огромный потенциал, останавливаться на достигнутом мы не собираемся", - заверил президент РФ. Он напомнил о принятом в среду заявлении, которое "задает новые, амбициозные ориентиры для двустороннего партнерства".

Глава российского государства подчеркнул, что Москва и Пекин "планируют расширять взаимодействие по всем направлениям на благо граждан двух стран, содействуя устойчивому развитию как России, так и Китая".

Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин констатировал рост товарооборота и тот факт, что "КНР прочно закрепилась на позиции самого крупного торгового партнера России". По его словам, "стратегический характер приобрело и российско-китайское сотрудничество в энергетике". Для примера президент РФ привел планы по запуску в конце нынешнего года первого трансграничного газопровода, а также участие китайских компаний в производстве сжиженного природного газа на Ямале.