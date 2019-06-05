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РИА Новости

На Украине уволили полицейских, причастных к скандалу с гибелью ребенка

Вчера, 21:38
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству пятилетнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщил в среду пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник он умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели ребенка.
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"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - цитирует Тракало издание "Украинская правда".
Он отметил, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном деле. "Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", - добавил Тракало.
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