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РИА Новости

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай беречь отношения "как зеницу ока"

Вчера, 21:29
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва должны хранить установленные между странами отношения "как зеницу ока".
"Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимоподдержке… Нам следует бережно сохранять установленное между нами драгоценное взаимодействие как зеницу ока", - сказал Си Цзиньпин на торжественном мероприятии в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.
Как отметил Си Цзиньпин, отношения между двумя странами остаются "крепкими как скала".
По его словам, отношения КНР и РФ динамично развиваются, в том числе в гуманитарной сфере, страны поддерживают эффективное взаимодействие на международной арене.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
2 июня, 08:00
Как бы поссорить Москву с Пекином? Вообще-то, уже никак
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