Си Цзиньпин призвал Россию и Китай беречь отношения "как зеницу ока"

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва должны хранить установленные между странами отношения "как зеницу ока".

"Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимоподдержке… Нам следует бережно сохранять установленное между нами драгоценное взаимодействие как зеницу ока", - сказал Си Цзиньпин на торжественном мероприятии в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

Как отметил Си Цзиньпин, отношения между двумя странами остаются "крепкими как скала".