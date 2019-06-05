Си Цзиньпин призвал Россию и Китай беречь отношения "как зеницу ока"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва должны хранить установленные между странами отношения "как зеницу ока".
"Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимоподдержке… Нам следует бережно сохранять установленное между нами драгоценное взаимодействие как зеницу ока", - сказал Си Цзиньпин на торжественном мероприятии в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.
Как отметил Си Цзиньпин, отношения между двумя странами остаются "крепкими как скала".
По его словам, отношения КНР и РФ динамично развиваются, в том числе в гуманитарной сфере, страны поддерживают эффективное взаимодействие на международной арене.