Администрация Зеленского начала расследование из-за обвинений в плагиате

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование из-за обвинений в плагиате, в администрации считают это провокацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинил Зеленского в плагиате.

"Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", - говорится в сообщении администрации президента в Facebook

По предварительной информации пресс-службы, работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко. При этом содержание и повестку переговоров с руководителями ЕС и НАТО формировали сотрудники администрации президента.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко, будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы. Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - добавили в пресс-службе.

За время своего президентства Порошенко неоднократно говорил России "последнее прощай", а отношения между государствами из-за позиции Киева достигли низшей точки.