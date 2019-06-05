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РИА Новости

Администрация Зеленского начала расследование из-за обвинений в плагиате

Вчера, 21:17
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование из-за обвинений в плагиате, в администрации считают это провокацией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинил Зеленского в плагиате.
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"Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", - говорится в сообщении администрации президента в Facebook.
По предварительной информации пресс-службы, работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко. При этом содержание и повестку переговоров с руководителями ЕС и НАТО формировали сотрудники администрации президента.
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"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко, будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы. Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - добавили в пресс-службе.
За время своего президентства Порошенко неоднократно говорил России "последнее прощай", а отношения между государствами из-за позиции Киева достигли низшей точки.
Украинские власти ввели санкции против юридических и физических лиц из РФ, ограничили работу российских СМИ в стране, а Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Мартышкин труд
4 июня, 16:00
Мартышкин труд
0211000
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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