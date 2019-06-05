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РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин осмотрели в Кремле внедорожники Haval

Вчера, 20:49
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле ознакомились с новыми внедорожниками китайской марки Haval, которые производятся на заводе в Тульской области.
После официального обеда в честь визита главы КНР Путин и Си Цзиньпин вышли во внутренний двор Большого Кремлевского дворца, где расположилась презентация новых автомобилей.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал об истории создания нового производства, начиная с момента подписания соглашения между странами и до открытия и запуска производства. Он также сообщил, что руководство завода и Тульская область подписали соглашение о втором этапе реализации данного инвестиционного проекта.
По словам Дюмина, второй этап позволит увеличить количество рабочих мест с 800 до 1500, инвестиции составят 20 миллиардов рублей, или 2,1 миллиарда юаней. Губернатор также подчеркнул, что китайские партнеры сейчас изучают возможность расширения поставок своих автомобилей в страны СНГ.
"Есть четкое понимание сделать логистику этих поставок через Россию", - сказал Дюмин.
"Поздравляю вас", - сказал ему Путин.
Путин и Си Цзиньпин осмотрели несколько моделей стоявших на площади внедорожников, заглянули в салон одного из них, а также оставили автографы на память на капоте одной из машин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Вчера, 18:34
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Алексей ДюминСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияТульская областьВ мире
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