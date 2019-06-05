Путин и Си Цзиньпин осмотрели в Кремле внедорожники Haval

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле ознакомились с новыми внедорожниками китайской марки Haval, которые производятся на заводе в Тульской области.

После официального обеда в честь визита главы КНР Путин и Си Цзиньпин вышли во внутренний двор Большого Кремлевского дворца, где расположилась презентация новых автомобилей.

Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com/mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал об истории создания нового производства, начиная с момента подписания соглашения между странами и до открытия и запуска производства. Он также сообщил, что руководство завода и Тульская область подписали соглашение о втором этапе реализации данного инвестиционного проекта.

По словам Дюмина, второй этап позволит увеличить количество рабочих мест с 800 до 1500, инвестиции составят 20 миллиардов рублей, или 2,1 миллиарда юаней. Губернатор также подчеркнул, что китайские партнеры сейчас изучают возможность расширения поставок своих автомобилей в страны СНГ.

"Есть четкое понимание сделать логистику этих поставок через Россию", - сказал Дюмин.

"Поздравляю вас", - сказал ему Путин.