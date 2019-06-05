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РИА Новости
Республика Татарстан

В Набережных Челнах появится "Умный завод" стиральных машин

Вчера, 20:42
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КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ, правительство Татарстана и китайская компания Haier в среду подписали меморандум о намерениях, в рамках которого собираются реализовать в Набережных Челнах проект по созданию "умного завода" стиральных машин, сообщает пресс-служба президента республики.
"Меморандум о намерениях по реализации инвестиционного проекта между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Татарстана, муниципальным образованием "город Набережные Челны" и корпорацией Haier подписан сегодня в Москве. В рамках документа стороны выразили намерения осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в целях реализации проекта по созданию современного "умного завода" по производству стиральных машин на территории высокотехнологичного индустриального парка в городе Набережные Челны", - говорится в сообщении.
Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, президент корпорации Haier Чжоу Юньцзе.
Предполагается, что новое производство будет соответствовать стандартам IV промышленной революции. Проект, как отмечается, будет способствовать социально-экономическому развитию РФ, Татарстана и, в частности, Набережных Челнов, созданию уникального производства, повышению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, развитию экспортного потенциала РФ в области высокотехнологичной продукции. Проект предполагается реализовать в течение 2019-2022 годов.
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Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка (КИП) "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России.
Согласно постановлению правительства Татарстана, под строительство индустриального парка "Хайер Рус" выделен участок площадью 124,9 гектара. Запуск индустриального парка запланирован на 2019 год. Предполагается, что там будет создано 5 тысяч рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. Проект нацелен на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, связанного с реализацией инновационных программ.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отмечала ранее, что строительство индустриального парка Haier – очень крупный проект, в рамках которого постепенно должны заработать 12 заводов. Первый из них – завод стиральных машин. Позднее, как предполагается, должны открыться в частности заводы по производству телевизоров и сложной бытовой техники.
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Республика ТатарстанДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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