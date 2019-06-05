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РИА Новости

Экс-глава Астраханской перейдет в спецслужбы, сообщил источник

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатор Астраханской области Сергей Морозов
Временно исполняющий обязанности губернатор Астраханской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Сергей Морозов в среду ушел в отставку, но, по мнению экспертов, может получить новое место в федеральных структурах. Представление нового врио губернатора региона Игоря Бабушкина состоится в четверг.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, руководившего регионом с сентября прошлого года, и назначил врио Астраханской области Игоря Бабушкина.
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Неожиданный поворот

По словам спикера регионального парламента Игоря Мартынова, отставка Морозова стала неожиданностью.
"Он довольно быстро вник в жизнь региона, знал проблемные участки работы, давал поручения по их решению, много ездил по районам области", - сказал Мартынов РИА Новости.
Он добавил, что Морозов "провел немало значимых встреч на федеральном уровне, с депутатским корпусом сотрудничал конструктивно".
По данным высокопоставленного источника, отставка Морозова связана с семейными обстоятельствами, и теперь он будет работать в одной из российских спецслужб.
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Возможности

По мнению политолога Марата Баширова, уход Морозова связан с кадровыми решениями в Москве, где он может получить место в федеральных структурах.
"Отставка очень неожиданная, но я не думаю, что она связана с каким-то недовольством президента Путина уже бывшим врио губернатора Сергеем Морозовым. Я хочу сказать, что у нас уже была такая история. Она была связана с господином Зиничевым. Это был силовик, который пошел руководить Калининградской областью, а потом ушел в отставку. На сегодняшний день мы знаем, что он стал министром Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", - рассказал Баширов.
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По его словам, уход Морозова тоже связан с какими-то возможными будущими кадровыми решениями в Москве, потому что он на хорошем счету у президента.

Наследие

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, Морозов оставляет Астраханскую область с достойными показателями.
"Что касается социально-экономических показателей Астраханской области, они вполне на достойном хорошем среднем уровне. Понятно, что это (отставка главы) связано не с качеством работы и не с какой-то негативной коннотацией. Можно предположить, что у президента есть свои планы на этого качественного сотрудника. Я имею в виду на его компетенции", - рассказал он.
Мартынов отметил, что "ушедший губернатор получит новое назначение", а новому врио будет нелегко из-за близости выборов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
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Биография Игоря Бабушкина

Новый врио

Игорь Бабушкин, который ранее проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России, с сентября прошлого года занимал должность заместителя полпреда РФ в СКФО. Там он курировал вопросы социально-экономического развития, а также занимал пост инвестиционного уполномоченного.
По словам бывшего губернатора Астраханской области Александра Жилкина, руководившего регионом 14 лет, ему доводилось работать вместе с Бабушкиным.
"Это серьезный руководитель, ответственный. Я его знаю, работал, пересекались. Поэтому я думаю решение такое хорошее. Когда приедет, наверное, встретимся… Если спросит, то посоветую", - сказал он РИА Новости.
Представление Бабушкина полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов планирует провести в четверг.
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Сергей МорозовВладимир ПутинРоссияАстраханская областьПолитика
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