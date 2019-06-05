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РИА Новости

Россия и Китай хотят расширить освоение арктических судоходных маршрутов

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПорт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай намерены расширять масштабы освоения и использования арктических судоходных маршрутов, взаимодействовать в таких областях, как инфраструктура, освоение ресурсов, туризм, экология и охрана окружающей среды в Арктическом регионе, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве.
Как отмечается в тексте документа, стороны намерены содействовать российско-китайскому сотрудничеству в Арктике, осуществляемому в интересах ее устойчивого развития.
"Расширять масштабы освоения и использования арктических судоходных маршрутов на основе прав и с учетом интересов прибрежного государства, а также взаимодействовать в таких областях, как инфраструктура, освоение ресурсов, туризм, экология и охрана окружающей среды в Арктическом регионе. Оказывать поддержку дальнейшему сотрудничеству в области полярных научных исследований, содействовать проведению совместных арктических экспедиций на научно-исследовательских судах и осуществлению совместных исследовательских проектов в Арктике", - отмечается в заявлении.
В районе Сабетты — арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря
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