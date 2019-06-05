Россия и Китай хотят расширить освоение арктических судоходных маршрутов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай намерены расширять масштабы освоения и использования арктических судоходных маршрутов, взаимодействовать в таких областях, как инфраструктура, освоение ресурсов, туризм, экология и охрана окружающей среды в Арктическом регионе, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве.
Как отмечается в тексте документа, стороны намерены содействовать российско-китайскому сотрудничеству в Арктике, осуществляемому в интересах ее устойчивого развития.
"Расширять масштабы освоения и использования арктических судоходных маршрутов на основе прав и с учетом интересов прибрежного государства, а также взаимодействовать в таких областях, как инфраструктура, освоение ресурсов, туризм, экология и охрана окружающей среды в Арктическом регионе. Оказывать поддержку дальнейшему сотрудничеству в области полярных научных исследований, содействовать проведению совместных арктических экспедиций на научно-исследовательских судах и осуществлению совместных исследовательских проектов в Арктике", - отмечается в заявлении.