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РИА Новости

Захарова пошутила о "столкновении" Жириновского с американской журналисткой

Вчера, 19:35
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© Фото : страница Jill Dougherty в "Facebook" Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и американская журналистка Джилл Догерти в Москве. 5 июля 2019
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и американская журналистка Джилл Догерти в Москве. 5 июля 2019
© Фото : страница Jill Dougherty в "Facebook"
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила о встрече лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти.
Догерти опубликовала в фейсбуке фотографию с Жириновским и сопроводила ее комментарием: "Никогда не знаешь, с кем столкнешься на улицах Москвы".
Захарова поделилась снимком на своей странице в фейсбуке.
"Наконец Джилл Догерти нашла в Москве человека, который "вмешивался" в американские выборы и делал это с душой", — пошутила дипломат.
Догерти более 30 лет работала корреспондентом на телеканале CNN, который регулярно безосновательно обвиняет России во "вмешательстве" в выборы других стран.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018
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МедиавойныМария ЗахароваЛДПРCNN (телеканал)Владимир ЖириновскийРоссия
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