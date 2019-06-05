Захарова пошутила о "столкновении" Жириновского с американской журналисткой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила о встрече лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти.
Догерти опубликовала в фейсбуке фотографию с Жириновским и сопроводила ее комментарием: "Никогда не знаешь, с кем столкнешься на улицах Москвы".
Захарова поделилась снимком на своей странице в фейсбуке.
"Наконец Джилл Догерти нашла в Москве человека, который "вмешивался" в американские выборы и делал это с душой", — пошутила дипломат.
Догерти более 30 лет работала корреспондентом на телеканале CNN, который регулярно безосновательно обвиняет России во "вмешательстве" в выборы других стран.
3 апреля, 17:00Захарова пошутила о "молящемся на Путина" Порошенко