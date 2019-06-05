Захарова пошутила о "столкновении" Жириновского с американской журналисткой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила о встрече лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти.

Догерти опубликовала в фейсбуке фотографию с Жириновским и сопроводила ее комментарием: "Никогда не знаешь, с кем столкнешься на улицах Москвы".

Захарова поделилась снимком на своей странице в фейсбуке.

"Наконец Джилл Догерти нашла в Москве человека, который "вмешивался" в американские выборы и делал это с душой", — пошутила дипломат.