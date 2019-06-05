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РИА Новости

Заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно, заявил Кучма

Вчера, 19:33
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Переговоры в Минске по Донбассу впервые прошли конструктивно, все стороны хотели найти решение, заяви представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта, экс-президент Украины Леонид Кучма.
В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
4 июня, 12:16
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"Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с "дорожной картой" от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - цитирует Кучму пресс-служба президента Украины.
Представитель Киева также выразил надежду, что по результатам встречи произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения в Донбассе. Он добавил, что экономические проблемы в Донбассе будут рассмотрены в четверг на совещании у вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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