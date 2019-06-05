Заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно, заявил Кучма

В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.

"Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с "дорожной картой" от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - цитирует Кучму пресс-служба президента Украины.