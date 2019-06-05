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РИА Новости

В ОБСЕ обрадовались возвращению Кучмы на минские переговоры по Донбассу

Вчера, 19:28
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что рад возвращению экс-президента Украины Леонида Кучмы на переговоры контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года
"Я очень рад, что Леонид Данилович Кучма, второй президент Украины, вернулся в наш круг. Я также приветствую назначение госпожи Валерии Лутковской представителем Украины в гуманитарной рабочей группе", - сказал Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.
По словам Сайдика, Лутковская, еще будучи украинским омбудсменом, не раз участвовала в заседаниях и хорошо знакома с работой этой подгруппы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
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Ситуация на УкраинеМартин СайдикДонбассЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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