В ОБСЕ обрадовались возвращению Кучмы на минские переговоры по Донбассу

Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что рад возвращению экс-президента Украины Леонида Кучмы на переговоры контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года

"Я очень рад, что Леонид Данилович Кучма, второй президент Украины, вернулся в наш круг. Я также приветствую назначение госпожи Валерии Лутковской представителем Украины в гуманитарной рабочей группе", - сказал Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.