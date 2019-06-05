РЖД планируют заключить контракт на покупку новых "Сапсанов" в рамках ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 высокоскоростных поездов "Сапсан". Контракт будет заключён в рамках Петербургского международного экономического форума", - сообщили в пресс-службе компании в среду.

РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 высокоскоростных поездов "Сапсан", выпущенных немецким концерном Siemens в Германии. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

РЖД видят большой спрос на перевозки в этих поездах, и компания в сентябре 2018 года подписала соглашение об увеличении их парка, а производить такой подвижной состав на своих мощностях в России планируют "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и немецкого концерна Siemens).

Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на источники в отрасли написала, что РЖД потратят 1,1 миллиарда евро на покупку 13 новых десятивагонных поездов "Сапсан" и их техобслуживание в течение 30 лет.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.