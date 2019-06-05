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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

РЖД планируют заключить контракт на покупку новых "Сапсанов" в рамках ПМЭФ

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда
Машинист в кабине высокоскоростного поезда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 высокоскоростных поездов "Сапсан". Контракт будет заключён в рамках Петербургского международного экономического форума", - сообщили в пресс-службе компании в среду.
Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
23 мая, 14:08
В РЖД рассказали, как изменится интерьер "Сапсана"
РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 высокоскоростных поездов "Сапсан", выпущенных немецким концерном Siemens в Германии. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
РЖД видят большой спрос на перевозки в этих поездах, и компания в сентябре 2018 года подписала соглашение об увеличении их парка, а производить такой подвижной состав на своих мощностях в России планируют "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и немецкого концерна Siemens).
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на источники в отрасли написала, что РЖД потратят 1,1 миллиарда евро на покупку 13 новых десятивагонных поездов "Сапсан" и их техобслуживание в течение 30 лет.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновленный "Сапсан" с игровой комнатой для детей
© Фото : предоставлено РЖД

Сиденья в скоростных поездах "Сапсан" будут шоколадно-бежевого цвета.

Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
1 из 7

Сиденья в скоростных поездах "Сапсан" будут шоколадно-бежевого цвета.

© Фото : предоставлено РЖД
© Фото : предоставлено РЖД

Пассажиры смогут регулировать режимы освещения.

Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
2 из 7

Пассажиры смогут регулировать режимы освещения.

© Фото : предоставлено РЖД
© Фото : предоставлено РЖД

В вагонах установят дополнительные розетки и USB-разъемы.

Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
3 из 7

В вагонах установят дополнительные розетки и USB-разъемы.

© Фото : предоставлено РЖД
© Фото : предоставлено РЖД

В вагонах бизнес-класса планируют создать две переговорные зоны.

Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
4 из 7

В вагонах бизнес-класса планируют создать две переговорные зоны.

© Фото : предоставлено РЖД
© Фото : предоставлено РЖД

Разработчики стремились сделать вагоны более удобными.

Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
5 из 7

Разработчики стремились сделать вагоны более удобными.

© Фото : предоставлено РЖД
© Фото : предоставлено РЖД

В десятом вагоне поезда появится игровое пространство для детей.

Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
6 из 7

В десятом вагоне поезда появится игровое пространство для детей.

© Фото : предоставлено РЖД
© Фото : предоставлено РЖД

Обновленный "Сапсан" представят в декабре.

Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
7 из 7

Обновленный "Сапсан" представят в декабре.

© Фото : предоставлено РЖД
1 из 7

Сиденья в скоростных поездах "Сапсан" будут шоколадно-бежевого цвета.

© Фото : предоставлено РЖД
2 из 7

Пассажиры смогут регулировать режимы освещения.

© Фото : предоставлено РЖД
3 из 7

В вагонах установят дополнительные розетки и USB-разъемы.

© Фото : предоставлено РЖД
4 из 7

В вагонах бизнес-класса планируют создать две переговорные зоны.

© Фото : предоставлено РЖД
5 из 7

Разработчики стремились сделать вагоны более удобными.

© Фото : предоставлено РЖД
6 из 7

В десятом вагоне поезда появится игровое пространство для детей.

© Фото : предоставлено РЖД
7 из 7

Обновленный "Сапсан" представят в декабре.

© Фото : предоставлено РЖД
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