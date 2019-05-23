Обновленный "Сапсан" с игровой комнатой для детей

Сиденья в скоростных поездах "Сапсан" будут шоколадно-бежевого цвета.
Сиденья в скоростных поездах "Сапсан" будут шоколадно-бежевого цвета.
Пассажиры смогут регулировать режимы освещения.
Пассажиры смогут регулировать режимы освещения.
В вагонах установят дополнительные розетки и USB-разъемы.
В вагонах установят дополнительные розетки и USB-разъемы.
В вагонах бизнес-класса планируют создать две переговорные зоны.
В вагонах бизнес-класса планируют создать две переговорные зоны.
Разработчики стремились сделать вагоны более удобными.
Разработчики стремились сделать вагоны более удобными.
В десятом вагоне поезда появится игровое пространство для детей.
В десятом вагоне поезда появится игровое пространство для детей.
Обновленный "Сапсан" представят в декабре.
Обновленный "Сапсан" представят в декабре.