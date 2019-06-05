Россия и Китай намерены укреплять партнерство в области изменения климата

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять международное сотрудничество в интересах совместного решения таких глобальных экологических проблем, как изменение климата и сокращение биологического разнообразия, говорится в заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.
"Укреплять международное сотрудничество в интересах совместного решения таких глобальных экологических проблем, как изменение климата и сокращение биологического разнообразия. Стороны приветствуют своевременное принятие на 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Правил реализации Парижского соглашения и усилят меры, предпринимаемые в области изменения климата", - говорится в документе.
Как отмечается, китайская сторона также приветствует активное участие России в 15-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоится в Китае в 2020 году, а также поддержку этого мероприятия со стороны РФ.