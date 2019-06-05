Россия и Китай назвали безответственный подход к ДНЯО неприемлемым

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай считают неприемлемым безответственный подход ряда стран к выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве.

"Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО. Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории", - говорится в документе.