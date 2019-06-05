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РИА Новости

Россия и Китай назвали безответственный подход к ДНЯО неприемлемым

Вчера, 19:19
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай считают неприемлемым безответственный подход ряда стран к выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве.
"Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО. Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории", - говорится в документе.
Стороны также выступают за укрепление режима нераспространения ядерного оружия и призывают все страны-участницы договора придерживаться принципов, которые там изложены, а также "способствовать успешному проведению в 2020 году конференции по рассмотрению действия ДНЯО".
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