Россия и Китай рассказали, к чему может привести выход США из ДРСМД

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Решение США выйти из ДРСМД может усилить атмосферу напряженности и недоверия, а также привести к гонке вооружений, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве.

"Решение США выйти из Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира", - говорится в документе.

Отмечается, что Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД. Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Вашингтона, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.