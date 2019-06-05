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РИА Новости

Россия и Китай рассказали, к чему может привести выход США из ДРСМД

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Решение США выйти из ДРСМД может усилить атмосферу напряженности и недоверия, а также привести к гонке вооружений, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве.
"Решение США выйти из Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира", - говорится в документе.
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Отмечается, что Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД. Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Вашингтона, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
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Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияСШАБезопасность
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