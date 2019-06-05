Россия и Китай призвали возобновить переговоры по палестинскому вопросу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай выступают за скорейшее возобновление переговоров по палестино-израильской проблематике, говорится в заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве.

"Подчеркивая, что корнем многих проблем в ближневосточном регионе является палестинский вопрос, оказывать поддержку созданию независимого жизнеспособного и обладающего полным суверенитетом палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Призывать все стороны данного процесса избегать действий, подрывающих перспективы двугосударственного решения", - говорится в документе.

На общеарабском саммите в Бейруте в 2002 году арабские страны приняли официальную мирную инициативу, где высказались за создание палестинского государства в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также возвращение палестинских беженцев на земли прежнего проживания. США в настоящее время разработали план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую "сделку века", который предусматривает отказ от многих положений арабской мирной инициативы взамен на экономические преференции для палестинцев.