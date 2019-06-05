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РИА Новости

Россия и Китай призвали возобновить переговоры по палестинскому вопросу

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай выступают за скорейшее возобновление переговоров по палестино-израильской проблематике, говорится в заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве.
"Подчеркивая, что корнем многих проблем в ближневосточном регионе является палестинский вопрос, оказывать поддержку созданию независимого жизнеспособного и обладающего полным суверенитетом палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Призывать все стороны данного процесса избегать действий, подрывающих перспективы двугосударственного решения", - говорится в документе.
"Содействовать скорейшему возобновлению переговоров для достижения всеобъемлющего справедливого и долгосрочного урегулирования ближневосточного вопроса политико-дипломатическим путем на имеющейся международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции ООН, мадридские принципы и арабскую мирную инициативу", - отмечается в заявлении.
На общеарабском саммите в Бейруте в 2002 году арабские страны приняли официальную мирную инициативу, где высказались за создание палестинского государства в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также возвращение палестинских беженцев на земли прежнего проживания. США в настоящее время разработали план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую "сделку века", который предусматривает отказ от многих положений арабской мирной инициативы взамен на экономические преференции для палестинцев.
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