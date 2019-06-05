Кубинский лидер осудил новые санкции США

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель решительно осудил дополнительные санкции Вашингтона против Гаваны.
"Американское правительство продолжает свои извращенные попытки сломить Кубу. Новые санкции усиливают блокаду и нарушают международное право. Мы решительно осуждаем эту политику. Они нас не остановят: мы выживем и победим", - заявил кубинский лидер в Twitter.
В начале июня был введен новый пакет мер США против Кубы. С 5 июня вводятся запреты на групповые поездки на остров граждан США в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.
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