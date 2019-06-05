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РИА Новости

Кубинский лидер осудил новые санкции США

Вчера, 19:12
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© AFP 2019 / Adalberto RoqueМигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель
© AFP 2019 / Adalberto Roque
Мигель Диас-Канель. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель решительно осудил дополнительные санкции Вашингтона против Гаваны.
"Американское правительство продолжает свои извращенные попытки сломить Кубу. Новые санкции усиливают блокаду и нарушают международное право. Мы решительно осуждаем эту политику. Они нас не остановят: мы выживем и победим", - заявил кубинский лидер в Twitter.
В начале июня был введен новый пакет мер США против Кубы. С 5 июня вводятся запреты на групповые поездки на остров граждан США в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 14:22
Россия осудила новые санкции США против Кубы
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