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РИА Новости

Товарооборот России и Китая достиг ста миллиардов долларов

Вчера, 18:48
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Китая достиг 100 миллиардов долларов США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы с удовлетворением отмечаем, что при совместных усилиях сторон по всем направлениям наше сотрудничество динамично развивается плодотворно. Двусторонний товарооборот уже побил новый исторический рекорд и вышел на рубеж в 100 миллиардов долларов США", - сказал Си Цзиньпин.
"Улучшается качественный уровень нашего сотрудничества. Успешно реализуются стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации", - добавил он.
По его словам, лидеры договорились о том, что стороны продолжат работу по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС.
"Будем поддерживать друг друга в инициативе "Один пояс - один путь" и Большого Евразийского партнерства. Будем прилагать совместные усилия для развития региональной интеграции", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
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