Товарооборот России и Китая достиг ста миллиардов долларов

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Китая достиг 100 миллиардов долларов США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что при совместных усилиях сторон по всем направлениям наше сотрудничество динамично развивается плодотворно. Двусторонний товарооборот уже побил новый исторический рекорд и вышел на рубеж в 100 миллиардов долларов США", - сказал Си Цзиньпин.

"Улучшается качественный уровень нашего сотрудничества. Успешно реализуются стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации", - добавил он.

По его словам, лидеры договорились о том, что стороны продолжат работу по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС.