Россия и Китай выступили против военного вторжения в Венесуэлу

"Внимательно следить за развитием ситуации в Венесуэле, призывать все стороны соблюдать Устав ООН, нормы международного права и межгосударственных отношений, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других государств, содействовать мирному решению проблем в этой стране путем инклюзивного политического диалога, выступать против военной интервенции в Венесуэлу", - говорится в документе, подписанном по итогам переговоров.