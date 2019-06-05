Россия и Китай выступили против военного вторжения в Венесуэлу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай призывают содействовать мирному решению проблем в Венесуэле, выступать против военной интервенции, говорится совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.
"Внимательно следить за развитием ситуации в Венесуэле, призывать все стороны соблюдать Устав ООН, нормы международного права и межгосударственных отношений, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других государств, содействовать мирному решению проблем в этой стране путем инклюзивного политического диалога, выступать против военной интервенции в Венесуэлу", - говорится в документе, подписанном по итогам переговоров.
Кроме того, отмечается, что стороны намерены осуществлять сотрудничество по поддержанию практики проведения консультаций по вопросам, связанным с Латинской Америкой, уделять внимание укреплению взаимных контактов и взаимодействия при развитии двусторонних отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, продолжать сообща способствовать стабильности и процветанию в регионе.