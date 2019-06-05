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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия и Китай выступили против военного вторжения в Венесуэлу

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай призывают содействовать мирному решению проблем в Венесуэле, выступать против военной интервенции, говорится совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.
"Внимательно следить за развитием ситуации в Венесуэле, призывать все стороны соблюдать Устав ООН, нормы международного права и межгосударственных отношений, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других государств, содействовать мирному решению проблем в этой стране путем инклюзивного политического диалога, выступать против военной интервенции в Венесуэлу", - говорится в документе, подписанном по итогам переговоров.
Кроме того, отмечается, что стороны намерены осуществлять сотрудничество по поддержанию практики проведения консультаций по вопросам, связанным с Латинской Америкой, уделять внимание укреплению взаимных контактов и взаимодействия при развитии двусторонних отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, продолжать сообща способствовать стабильности и процветанию в регионе.
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Колумбия выступила против военной интервенции США в Венесуэлу
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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