Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта".
"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", - написал Цеголко в среду в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот со страницы Зеленского в Twitter.
Цеголко отметил, что ему приятно, что президент прислушивается к Порошенко. "Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - добавил он.
За время своего президентства Порошенко неоднократно говорил России "последнее прощай", а отношения между государствами из-за позиции Киева достигли низшей точки.
Украинские власти ввели санкции против юридических и физических лиц из РФ, ограничили работу российских СМИ в стране, а Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.