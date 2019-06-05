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РИА Новости

Киев может быстро решить проблему блокады Донбасса, заявили в ЛНР

Вчера, 18:30
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ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Киев достаточно быстро может решить проблему блокады Донбасса, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года.
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"Украина при наличии желания у киевских руководителей может достаточно быстро решить проблему блокады Донбасса, которая была введена при прежнем президенте в результате незаконных действий радикалов и националистов, которых он поддержал", - сказал РИА Новости Дейнего.
По его мнению, для решения этой проблемы Киеву достаточно начать "прямой содержательный диалог" с республиками Донбасса, как это определено минскими соглашениями. "Поэтому мы и предлагаем приступить в рамках экономической группы к обсуждению всего комплекса этих вопросов напрямую с Киевом", - отметил Дейнего.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВладислав ДейнегоВ мире
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