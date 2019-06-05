Киев может быстро решить проблему блокады Донбасса, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Киев достаточно быстро может решить проблему блокады Донбасса, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года.

"Украина при наличии желания у киевских руководителей может достаточно быстро решить проблему блокады Донбасса, которая была введена при прежнем президенте в результате незаконных действий радикалов и националистов, которых он поддержал", - сказал РИА Новости Дейнего.