Си Цзиньпин назвал Владимира Путина самым близким другом

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что президент РФ Владимир Путин его самый близкий друг.
В среду в Москве прошли переговоры двух лидеров.
"Это мой восьмой визит в Россию за период с 2013 года. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, это максимально отражает высокий уровень двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России.
Как заявил Си Цзиньпин, переговоры с Владимиром Путиным прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.