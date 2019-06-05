Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T18:29Z
https://ria.ru/20190605/1555296000.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/21/1555292143_0:393:2886:2016_1036x0_80_0_0_d6ff820c40093dcb5ac83356b309d611.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин назвал Владимира Путина самым близким другом

Вчера, 18:29
1374
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что президент РФ Владимир Путин его самый близкий друг.
В среду в Москве прошли переговоры двух лидеров.
"Это мой восьмой визит в Россию за период с 2013 года. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, это максимально отражает высокий уровень двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России.
Как заявил Си Цзиньпин, переговоры с Владимиром Путиным прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.
Церемония проводов больших панд Дидин и Жуи в Россию. 29 апреля 2019
Вчера, 18:03
Путин назвал передачу Китаем двух панд жестом доверия и дружбы
29400210
Обсудить 3
Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Церемония проводов больших панд Дидин и Жуи в Россию. 29 апреля 2019
Путин назвал передачу Китаем двух панд жестом доверия и дружбы
РИА
Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров объяснил нецелесообразность созыва встречи в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай беречь отношения "как зеницу ока"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
Россия и КНР заявили о приверженности соглашению по ядерной программе Ирана
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Путин и Си Цзиньпин уехали из Кремля на одном автомобиле
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Киев отказался обсуждать особый статус Донбасса
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Россия и Китай заявили о приверженности системе контроля над вооружениями
МТС и Huawei договорились о развитии 5G в России
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи глав делегаций стран-участников второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
Россия и Китай осудили возможные планы США провести ядерные испытания
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Товарооборот России и Китая достиг ста миллиардов долларов
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле
Путин отметил большое число туристов из Китая на Красной площади в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
Лента новостейМолния