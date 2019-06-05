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РИА Новости

МТС и Huawei договорились о развитии 5G в России

Вчера, 18:26
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и китайский производитель телеком-оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах, говорится в сообщении компаний.
Торжественная церемония подписания прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в преддверии Петербургского международного экономического форума.
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В сообщении отмечается, что в рамках соглашения компании разработали план действий на 2019-2020 годы, предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей (IoT) на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G - ред.), запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах.
"Сегодня с подписанием соглашения о развитии 5G наше партнерство выходит на новый уровень – мы не только придаем импульс стратегическому сотрудничеству двух компаний в сфере высоких технологий, создавая основу для коммерческого использования сетей 5G в России в самом ближайшем будущем, но и способствуем дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем", - приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни.
"Тот факт, что на церемонии присутствовали президент России и председатель КНР, еще раз доказывает, насколько важно для России и Китая партнерство в технологических сферах. Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии. Компания получила более 16 тысяч патентов в области 5G .... Мы надеемся, что наши совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России", – отметил Эйден У, генеральный директор Huawei в регионе Евразия.
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Си ЦзиньпинHuawei TechnologiesВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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