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РИА Новости

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным. Два лидера обсудили международные проблемы, вопросы безопасности и экономики.

Расчеты в нацвалютах

По итогам встречи Путин рассказал журналистам, что Россия и Китай будут развивать расчеты в национальных валютах.

"Только что заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках".

Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
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Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином

Позиции совпадают

Российский лидер также отметил совпадение позиций Москвы и Пекина по урегулированию на Корейском полуострове.

"Альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может".

Владимир Путин
Помимо этого, он обратил внимание на то, что Россия и Китай выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, а также будут продолжать сотрудничество в Сирии.
По словам главы государства, Москва и Пекин не приемлют разрушения действующей системы соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.
Путин добавил, что стороны подтвердили намерение наращивать взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других площадок.
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Развитие экономических связей

Путин также сообщил, что обсуждается возможность создания российско-китайского сельскохозяйственного холдинга в Приморье. Объем инвестиций может составить десять миллиардов рублей.
Говоря о развитии туризма, российский лидер отметил большое количество гостей из Китая в Москве.

"В прошлом году Китай посетили порядка 2,2 миллиона россиян, в свою очередь в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР. Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое — на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики. Можно выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать".

Владимир Путин
Российский лидер также поблагодарил председателя КНР за переданных Московскому зоопарку двух панд и назвал это жестом доверия и дружбы.
Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую называют "дипломатией панд".
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Самый близкий друг

Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что Владимир Путин — его самый близкий друг.

"Это мой восьмой визит в Россию за период с 2013 года. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня — самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня — самый близкий друг и хороший коллега".

Си Цзиньпин
По его словам, это максимально отражает высокий уровень двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России.
Как заявил Си Цзиньпин, переговоры прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.
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Исторический рубеж

Председатель КНР также указал на то, что товарооборот между двумя странами "побил новый исторический рекорд" и достиг 100 миллиардов долларов.
"Улучшается качественный уровень нашего сотрудничества. Успешно реализуются стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации", — добавил он.
По его словам, лидеры договорились о продолжении работы по развитию региональной интеграции, в том числе в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и ЕАЭС.
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Соглашения на миллиарды

В присутствии лидеров двух государств состоялась церемония подписания соглашений между госорганами и компаниями России и Китая.
Так, "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС "Сюйдапу".
Помимо этого, Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Corporation договорились совместно инвестировать в создание Российско-китайского научно-технического инновационного фонда миллиард долларов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Вчера, 19:57
Дружба и панды: как прошел первый день визита Си Цзиньпина в РоссиюПредседатель Китайской Народной Республики приехал в Россию с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Здесь он пробудет с 5 по 7 июня. За это время побывает в Москве и Санкт-Петербурге.

Передача панд Московскому зоопарку

После переговоров Путин и Си Цзиньпин ознакомились с новыми внедорожниками китайской марки Haval, которые производятся на заводе в Тульской области.
Мировые лидеры осмотрели несколько моделей стоявших на площади внедорожников, заглянули в салон одного из них, а также оставили автографы на память на капоте одной из машин.
После этого они уехали из Кремля на лимузине Aurus в новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в церемонии передачи двух панд.
Церемония проводов больших панд Дидин и Жуи в Россию. 29 апреля 2019
Вчера, 18:03
Путин назвал передачу Китаем двух панд жестом доверия и дружбы
Первыми посетителями, увидевшими новых обитателей зоопарка, стали не только лидеры, но и представители младшего поколения двух стран. Среди ребят, которые смогли первыми увидеть бамбуковых мишек, были лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, обладатели грантов мэра Москвы, дети дипломатов из Китая, работающих в России.
Дети поприветствовали Путина и Си Цзиньпина и на русском, и на китайском языках. Вместе они посмотрели на Жуи, который в это время находился в вольере на открытом воздухе, и обменялись впечатлениями о повадках животного.
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Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
а не обсуждали почему нефть,золото,лес на китайские носки меняем?
5 июня, 19:27
Артур Кукин
7001020
Китай только за счёт леса тайги может не плохо жить , на первое место по продажи леса вышли ..
5 июня, 19:29
Губернатор о.Борнео
5000017
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