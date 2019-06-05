"Сибур" и Sinopec договорились о сотрудничестве в переработке газа

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Сибур" и китайская нефтехимическая компания Sinopec подписали соглашение о сотрудничестве в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию в России и КНР, говорится в сообщении "Сибура".

"Согласно документу, "Сибур" и Sinopec договорились о сотрудничестве в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию в России и КНР, в сфере НИОКР, а также обучения персонала в целях взаимного обмена профессиональными знаниями", - сообщила компания.