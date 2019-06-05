Суд продлил арест аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК. Речь идет о событии, когда в конце января 2018 года в офис "Единой России" бросили дымовую шашку.

У аспиранта непогашенная судимость по статье 318 УК (применение насилия в отношении полицейского), события относятся к 2018 году, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей, которые Мифтахов оплатил, сообщала РИА Новости Сидоркина. Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее заявил РИА Новости, что в университете следят за ситуацией и по итогам разбирательства решат, какие меры принимать в отношении аспиранта.