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РИА Новости

Суд продлил арест аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Вчера, 18:11
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Головинский суд Москвы на два месяца продлил арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 7 августа", - рассказала собеседница агентства.
Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК. Речь идет о событии, когда в конце января 2018 года в офис "Единой России" бросили дымовую шашку.
Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания.
У аспиранта непогашенная судимость по статье 318 УК (применение насилия в отношении полицейского), события относятся к 2018 году, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей, которые Мифтахов оплатил, сообщала РИА Новости Сидоркина. Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее заявил РИА Новости, что в университете следят за ситуацией и по итогам разбирательства решат, какие меры принимать в отношении аспиранта.
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