Комитет Рады поддержал предложение Зеленского отправить в отставку Климкина

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, передает агентство Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, передает агентство УНИАН

"Предложение поддержали большинство членов комитета, присутствующих на заседании, и теперь это позволяет парламенту рассмотреть вопрос в сессионном зале", - пишет агентство в среду.

Сообщается, что на заседании возникла дискуссия по поводу предыдущего решения комитета, который поддержал заявление Климкина об увольнении с должности по собственному желанию. Сначала комитет хотел отменить это решение, но поскольку не было большинства голосов, то решил обратиться в отдел регистрации парламента, чтобы зарегистрировать проект постановления, который бы предусматривал поддержание отставки Климкина по поданному им заявлению.

На заседании комитета народный депутат Украины из фракции Радикальной партии Виктор Вовк заявил, что фракция не будет голосовать за эти решения, пока новоизбранный президент не внесет в парламент новую кандидатуру на должность министра иностранных дел.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил передать на усмотрение сессионного зала парламента представление об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. "На усмотрение зала", - озвучил после обсуждения вопроса предложение председатель комитета Сергей Пашинский. Члены комитета поддержали его голосованием.