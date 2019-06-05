Путин назвал передачу Китаем двух панд жестом доверия и дружбы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за переданных Китаем Московскому зоопарку двух панд и назвал это жестом доверия и дружбы.
Панда – символ Китая, занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".
Две панды, переданные Китаем Московскому зоопарку - самка Диндин и самец Жуи - в ожидании Путина и Си Цзиньпина обживают новые вольеры pic.twitter.com/FXpBWdxkCo— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что такой практики практически в Китае нет, это знак особого уважения и доверия к России, к нашим специалистам. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров.
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