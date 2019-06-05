Путин назвал передачу Китаем двух панд жестом доверия и дружбы

"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что такой практики практически в Китае нет, это знак особого уважения и доверия к России, к нашим специалистам. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров.