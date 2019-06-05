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РИА Новости

СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС

Вчера, 17:50
13651
© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины
Катера ВМС Украины
© Фото : ВМС Украины
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Украине намерены создать новую базу военно-морских сил в Очакове, сообщает издание "Думская".
Отмечается, что сейчас туда передислоцируются десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", а также артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно".
Катер Кентавр ВМС Украины
31 мая, 07:02
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Неофициальные источники издания сообщают, что это будет четвертая после Одессы, Николаева и Бердянска база ВМС.
Украинские власти неоднократно заявляли, что построят новую базу на побережье Азовского моря. При этом в начале мая советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин говорил, что не видит смысла в сооружении таких объектов в этом районе.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
27 мая, 17:55
В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Может и свой ржавеющий утиль заберут из Крыма, место освободят от хламья.
5 июня, 17:52
CCicicipi
2340004
База ВМФ есть, адмиралов, хоть "пруд пруди"!)) а где сам флот?))..
5 июня, 19:37
Александр Гриненко
1370000
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