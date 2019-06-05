СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Украине намерены создать новую базу военно-морских сил в Очакове, сообщает издание На Украине намерены создать новую базу военно-морских сил в Очакове, сообщает издание "Думская"

Отмечается, что сейчас туда передислоцируются десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", а также артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно".

Неофициальные источники издания сообщают, что это будет четвертая после Одессы, Николаева и Бердянска база ВМС.

Украинские власти неоднократно заявляли, что построят новую базу на побережье Азовского моря. При этом в начале мая советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин говорил, что не видит смысла в сооружении таких объектов в этом районе.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".