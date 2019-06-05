В Москве подросток утонул в реке

"По данным следствия, 28 мая 2019 года компания подростков, находясь на берегу Спасского затона Москвы-реки, после футбола решила искупаться, после чего один из мальчиков не вышел на берег. Друзья вытащили юношу 2003 года рождения из воды и пытались оказать ему первую помощь, также вызвали скорую медицинскую помощь. Сохранить жизнь молодому человеку не удалось", - сказала она.