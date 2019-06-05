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РИА Новости

В Москве подросток утонул в реке

Вчера, 17:43
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Москве, который утонул во время купания с друзьями после игры в футбол, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 28 мая 2019 года компания подростков, находясь на берегу Спасского затона Москвы-реки, после футбола решила искупаться, после чего один из мальчиков не вышел на берег. Друзья вытащили юношу 2003 года рождения из воды и пытались оказать ему первую помощь, также вызвали скорую медицинскую помощь. Сохранить жизнь молодому человеку не удалось", - сказала она.
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По ее словам, следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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