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РИА Новости

Туск подтвердил планы проведения саммита ЕС-Украина в июле

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск во время заявления для прессы по итогам саммита ЕС-КНР в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск во время заявления для прессы по итогам саммита ЕС-КНР в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. ЕС и Украина подтвердили планы повести саммит в начале июля в Киеве, он определит приоритеты сотрудничества на год вперед, сообщил глава Евросовета Дональд Туск по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду в Брюсселе.
"Мы с президентом Зеленским обсудили наш следующий саммит Украина-ЕС. Это определит приоритеты наших отношений на предстоящий год. Наше совместное решение - провести саммит, как и планировалось", - сказал Туск.
Ранее планировалось провести саммит 8 июля в Киеве.
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Вчера, 17:00
Туск назвал визит Зеленского в Брюссель "сильным сигналом"
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Ситуация на УкраинеЕвросоветЕвросоюзДональд ТускВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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