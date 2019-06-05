Туск подтвердил планы проведения саммита ЕС-Украина в июле

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. ЕС и Украина подтвердили планы повести саммит в начале июля в Киеве, он определит приоритеты сотрудничества на год вперед, сообщил глава Евросовета Дональд Туск по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду в Брюсселе.