Зеленский назвал цель досрочных выборов в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен на проведение реформ, а досрочные выборы в Верховную раду помогут ускорить перезагрузку политической системы.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

"Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мною досрочные выборы в Верховную раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины. Системы, которая пронизана коррупцией", - заявил Зеленский в среду в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском, его выступление транслировали украинские телеканалы.

Зеленский также пообещал, что борьба с коррупцией станет отдельным сверхважным направлением в его работе.

Кроме того, в среду в Брюсселе президент Украины обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини освобождение арестованных в РФ моряков, выполнение минских соглашений и поддержку жителей Донбасса. "Участники встречи договорились об усилении совместного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения минских договоренностей и поддержки украинских граждан ", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.