Зеленский назвал цель досрочных выборов в Раду

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен на проведение реформ, а досрочные выборы в Верховную раду помогут ускорить перезагрузку политической системы.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
"Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мною досрочные выборы в Верховную раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины. Системы, которая пронизана коррупцией", - заявил Зеленский в среду в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском, его выступление транслировали украинские телеканалы.
Зеленский также пообещал, что борьба с коррупцией станет отдельным сверхважным направлением в его работе.
Кроме того, в среду в Брюсселе президент Украины обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини освобождение арестованных в РФ моряков, выполнение минских соглашений и поддержку жителей Донбасса. "Участники встречи договорились об усилении совместного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения минских договоренностей и поддержки украинских граждан ", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.