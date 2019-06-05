На Украине призвали наказать "сдавших Крым" чиновников

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Анатолий Могилев, который до воссоединения Крыма с РФ занимал пост главы Совета министров республики, заявил, что готовит материалы для Государственного бюро расследований с требованием наказать чиновников, которые пришли к власти на Украине в результате госпереворота в 2014 году и допустили "сдачу" полуострова.
"С точки зрения юридической, этих лиц, кто захватил власть в стране, нужно привлекать к ответственности за государственную измену... Наша общественная организация, политическая партия "Независимость", сейчас подготавливаем материалы для направления в ГБР (Государственное бюро расследований - ред.) о привлечении этих лиц к ответственности за сдачу Крыма. Это госизмена, когда чиновники такого уровня не принимают мер по наведению порядка и сохранению территориальной целостности Украины", - заявил Могилев в эфире украинского телеканала Zik.
Он добавил, что "если бы адекватные меры предприняли в Крыму сразу, не было бы Донбасса и не было бы этой войны".
Кроме того, Могилев отметил, что власти Украины не проявили никакой реакции после начала событий, предшествовавших воссоединению Крыма с РФ.
"Когда никакой реакции не проявилось, в силу каких-либо причин, я так думаю, была заинтересованность", - отметил он.
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