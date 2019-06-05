На Украине призвали наказать "сдавших Крым" чиновников

"С точки зрения юридической, этих лиц, кто захватил власть в стране, нужно привлекать к ответственности за государственную измену... Наша общественная организация, политическая партия "Независимость", сейчас подготавливаем материалы для направления в ГБР (Государственное бюро расследований - ред.) о привлечении этих лиц к ответственности за сдачу Крыма. Это госизмена, когда чиновники такого уровня не принимают мер по наведению порядка и сохранению территориальной целостности Украины", - заявил Могилев в эфире украинского телеканала Zik.