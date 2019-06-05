В Совфеде прокомментировали концепцию нового КоАП

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Усиление профилактической функции нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) будет достигаться за счёт понятных и прозрачных санкций, позволяющих и гражданам, и правоохранительным органам понимать, что ждёт нарушителя в том или ином случае, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Концепция нового КоАП предполагает усиление профилактической функции административного наказания, а также синхронизацию системы с реформой контрольно-надзорной деятельности, сообщил ранее участник межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Пресс-служба кабмина в среду сообщила, что концепция нового КоАП, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена.

"Понятные, прозрачные санкции по составам преступлений КоАП помогут гражданам, правоохранительным органам, гражданскому обществу четко понимать, что ждёт правонарушителя в каждом конкретном случае", - сказал Башкин.

Он отметил, что за последние 20 лет кодекс претерпел столько изменений, что превратился в "лоскутное одеяло" с массой отсылочных и утративших силу норм.

"Очень большое количество статей уже устарело, отстало от жизни. Кроме того, часть санкций слишком сурова", - подчеркнул сенатор.