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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали концепцию нового КоАП

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Усиление профилактической функции нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) будет достигаться за счёт понятных и прозрачных санкций, позволяющих и гражданам, и правоохранительным органам понимать, что ждёт нарушителя в том или ином случае, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Концепция нового КоАП предполагает усиление профилактической функции административного наказания, а также синхронизацию системы с реформой контрольно-надзорной деятельности, сообщил ранее участник межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Пресс-служба кабмина в среду сообщила, что концепция нового КоАП, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена.
"Понятные, прозрачные санкции по составам преступлений КоАП помогут гражданам, правоохранительным органам, гражданскому обществу четко понимать, что ждёт правонарушителя в каждом конкретном случае", - сказал Башкин.
Он отметил, что за последние 20 лет кодекс претерпел столько изменений, что превратился в "лоскутное одеяло" с массой отсылочных и утративших силу норм.
"Очень большое количество статей уже устарело, отстало от жизни. Кроме того, часть санкций слишком сурова", - подчеркнул сенатор.
"Концепция КоАП практически готова", - добавил зампред комитета.
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Александр БашкинСовет Федерации РФРоссияОбщество
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