В Тульской области начинают собирать китайские Haval

ТУЛА, 5 июн - РИА Новости. Китайский концерн GreatWallMotorCompanyLimited открыл в среду в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область) автомобильный завод Haval, который будет выпускать до 80 тысяч автомобилей в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, открывая торжественную церемонию, первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев напомнил, что старт проекта был дан еще в 2014 году. Общий объем инвестиций в проект составил более 500 миллионов долларов. Новое предприятие будет выпускать кроссоверы, рамные внедорожники, пикапы, легковые автомобили.

"Соблюдение графика ввода объектов завода являлось для нас безусловным приоритетом. Была создана необходимая инфраструктура: газ, электричество, вода. Построена новая железнодорожная ветка. Сейчас прорабатывается вопрос развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур", – сказал Федорищев.

Как отмечают в пресс-службе облправительства, вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Планируется создание еще порядка одной тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод до 20 миллиардов рублей.