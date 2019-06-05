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РИА Новости

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Вчера, 17:09
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
По информации ведомства, в январе 2017 года главврач волгоградского областного патологоанатомического бюро решил занизить показатель материнской смертности, подменив умершей от вирусной инфекции беременной женщине орган на печень мужчины, который болел гепатитом. Главврач, сообщает СК, привлек для этой операции еще одного врача-патологоанатома и исполняющего обязанности завотделением, затем они составили ложные протокол патологоанатомического исследования и справку о смерти с фальшивым диагнозом, а также свидетельство о смерти, которое выдали родным женщины.
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Кроме того, сообщает СК, руководителя бюро подозревают в том, что он покрывал за деньги санитаров, которые оказывали незаконно платные услуги по подготовке тел умерших. По информации ведомства, главврач заработал таким образом 600 тысяч рублей. Также, отмечает следственное управление, главный патологоанатом обвиняется в начислении своим подчиненным премий, часть которых он присваивал себе.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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