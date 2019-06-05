Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:03Z
https://ria.ru/20190605/1555290931.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/68/1555246805_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_118434e1d77da7ad743ff595c16dad46.jpg
РИА Новости

В японском парламенте поспорили о женских каблуках

Вчера, 17:03
532
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц города Токио
Девушка на одной из улиц города Токио
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Девушка на одной из улиц города Токио. Архивное фото
ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Интернет-петиция с требованием отменить обязательное ношение туфель на каблуках на работу вызвала в среду бурное обсуждение в комитете по труду японского парламента.
Флешмоб #KuToo, обыгрывающий фонетически схожие слова "обувь" и "мучительная боль", собрал почти 19 тысяч подписей под требованием отменить обязательное ношение каблуков на работе. Большинство японских компаний имеют жесткие регламенты относительно того, что сотрудники могут позволить себе надеть на работу. Для женщин одним из условий, как правило, является ношение обуви на каблуках.
Отдыхающие в парке Токио во время Золотой недели в Японии
19 апреля, 10:09
Японцы рассказали об отношении к первым в истории десятидневным каникулам
Выступивший на заседании министр здравоохранения, труда и благосостояния Такуми Нэмото заявил, что требование многих компаний в Японии к своим сотрудницам носить туфли на каблуке "является необходимым со служебной точки зрения и оправданным". Слова министра приводит агентство Киодо.
Депутат от оппозиционной Конституционно-демократической партии Канако Оцудзи, признавая, что каблуки необходимы на собеседовании при приеме на работу, а также на встречах с клиентами и посетителями, отметила, что "возведение ношения туфель на каблуках в ранг обязанности не соответствует эпохе".
Города мира. Нью-Йорк
12 февраля, 08:00
"А ну сняла быстро". В самом свободном городе мира ввели жесткий дресс-код
"Такое принуждение по отношению только к женщинам является видом харассмента", - сказала депутат.
На это министр заявил, что вопрос ношения каблуков относится, скорее, к привычкам и обычаям общества. Его заместитель Эмико Такагаи возразила, что "это не должно быть принудительным".
292012
Обсудить 0
ТокиоВ мире
Рекомендуем
Ульяна Супрун
Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского
РИА
Новости
Эксперты назвали главный "зеленый" тренд в России
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Евросоюз готов помочь Украине реформировать энергетику
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск назвал визит Зеленского в Брюссель "сильным сигналом"
Лента
новостей
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы
Американские дипломаты посетили Уилана после его жалоб на следователя
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко
Бойко прокомментировал визит Зеленского в Брюссель
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
Ученые оценили, как много пластика съедает каждый человек
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Новый российский посол вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации
Число погибших при разгоне палаточного лагеря в Судане возросло до ста
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Представители Госдумы 10 июня проведут консультации с руководством ПАСЕ
Выгрузка багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
Объединение пассажиров обратилось к Чайке из-за проблем с выдачей багажа
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"
Президент США Дональд Трамп
Трамп арендовал четыре лимузина у ирландской похоронной фирмы, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния