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РИА Новости

Туск назвал визит Зеленского в Брюссель "сильным сигналом"

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск назвал "сильным сигналом" тот факт, что первый иностранный визит нового президента Украины Владимира Зеленского состоялся именно в Брюссель.
После краткой встречи в Брюсселе, которая продлилась около получаса, Туск и Зеленский выступили с заявлениями, после чего общение с прессой завершилось. Украинский лидер пожал руку Туску и покинул здание Евросовета, спустившись к выходу на отдельном лифте для VIP-гостей.
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"Тот факт, что вы посетили столицу ЕС и штаб-квартиру НАТО в ходе своего первого иностранного визита является сильным сигналом", - заявил Туск по итогам встречи.
"Сегодня я повторю, что свободные и честные выборы стали демонстрацией того, чего достигла Украина. Это тем более примечательно, учитывая трудную обстановку в сфере безопасности, экономические и политические обстоятельства, включая продолжающиеся угрозы территориальной целостности Украины", - отметил он.
Туск также подтвердил, что ЕС привержен поддержке территориальной целостности Украины и осуждает решение РФ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Ситуация на УкраинеБрюссельНАТОЕвросоюзДональд ТускВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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