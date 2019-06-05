Туск назвал визит Зеленского в Брюссель "сильным сигналом"

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск назвал "сильным сигналом" тот факт, что первый иностранный визит нового президента Украины Владимира Зеленского состоялся именно в Брюссель.
После краткой встречи в Брюсселе, которая продлилась около получаса, Туск и Зеленский выступили с заявлениями, после чего общение с прессой завершилось. Украинский лидер пожал руку Туску и покинул здание Евросовета, спустившись к выходу на отдельном лифте для VIP-гостей.
"Тот факт, что вы посетили столицу ЕС и штаб-квартиру НАТО в ходе своего первого иностранного визита является сильным сигналом", - заявил Туск по итогам встречи.
"Сегодня я повторю, что свободные и честные выборы стали демонстрацией того, чего достигла Украина. Это тем более примечательно, учитывая трудную обстановку в сфере безопасности, экономические и политические обстоятельства, включая продолжающиеся угрозы территориальной целостности Украины", - отметил он.
Туск также подтвердил, что ЕС привержен поддержке территориальной целостности Украины и осуждает решение РФ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Вчера, 15:24"Не глупость, а преступление". Политолог о курсе Украины в ЕС и НАТОКурс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции Украины, но при реализации этих положений страна потеряет Донбасс, заявила депутат Рады Надежда Савченко. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.