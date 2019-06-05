Евросоюз готов помочь Украине реформировать энергетику

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов оказывать поддержку Украине в борьбе с коррупцией, стабилизации экономики и реформировании энергетического сектора, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Евросоюз всегда будет готов помогать Украине укреплять демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и проводить реформы энергетического сектора. Потому что сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС", - сказал Туск на пресс-конференции.