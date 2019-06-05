Бойко прокомментировал визит Зеленского в Брюссель

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель техническим, считает, что новые поездки должны быть более продуктивны.
Ранее Зеленский совершил двухдневный визит в Брюссель, это первый визит нового президента Украины.
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"Я считаю, что этот визит был чисто техническим, это было знакомство и презентация. Я не ожидал от него каких-то прорывов по тем направлениям, которые волнуют граждан Украины. Прежде всего, они должны быть направлены на решение такого крайне важного вопроса, как завершение войны на востоке Украины, а также на пересмотр условий сотрудничества с МВФ. А копирование внешнеполитического курса предыдущей власти не даст никаких результатов. Надеюсь, что дальнейшие визиты президента будут более продуктивными ", - цитирует заявление Бойко пресс-служба партии.
По его словам, для разрешения конфликта в Донбассе могут быть задействованы различные пути - Минский формат, прямые переговоры с непризнанными республиками под гарантии РФ. Также он подчеркнул важность восстановления экономических отношений с РФ.
"Украинские товары должны вернуться на рынок России, потому что это рабочие места, налоги и стабильная работа отечественных предприятий", - отметил политик.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.