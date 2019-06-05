Бойко прокомментировал визит Зеленского в Брюссель

"Я считаю, что этот визит был чисто техническим, это было знакомство и презентация. Я не ожидал от него каких-то прорывов по тем направлениям, которые волнуют граждан Украины. Прежде всего, они должны быть направлены на решение такого крайне важного вопроса, как завершение войны на востоке Украины, а также на пересмотр условий сотрудничества с МВФ. А копирование внешнеполитического курса предыдущей власти не даст никаких результатов. Надеюсь, что дальнейшие визиты президента будут более продуктивными ", - цитирует заявление Бойко пресс-служба партии.