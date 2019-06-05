Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский не будет судить о ней до личной встречи.

Так политик отреагировала на слова украинского лидера, который дал ей нелестную оценку.

"Ну, слава богу, у меня и у моей семьи есть другой врач. <…> Вы же знаете, да, как ее называют?" — заявил ранее Зеленский.

Супрун призвала президента оценить ее работу прежде, чем апеллировать к "оскорбительным" прозвищам из СМИ.

"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, <...> и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", — цитирует Супрун портал Liga.net.

Глава ведомства отметила, что еще не знакома с Зеленским и пока не может судить о его работе.