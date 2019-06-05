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РИА Новости

Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского

Вчера, 16:45
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© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныУльяна Супрун
Ульяна Супрун
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский не будет судить о ней до личной встречи.
Так политик отреагировала на слова украинского лидера, который дал ей нелестную оценку.
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"Ну, слава богу, у меня и у моей семьи есть другой врач. <…> Вы же знаете, да, как ее называют?" — заявил ранее Зеленский.
Супрун призвала президента оценить ее работу прежде, чем апеллировать к "оскорбительным" прозвищам из СМИ.
"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, <...> и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", — цитирует Супрун портал Liga.net.
Глава ведомства отметила, что еще не знакома с Зеленским и пока не может судить о его работе.
Украинские СМИ критично описывают деятельность Супрун, используя в том числе нелестные прозвища. Политик нередко делает резонансные заявления: в частности, в начале года глава украинского Минздрава посоветовала "есть меньше черной икры". В комментариях к посту министра раздосадованные украинцы заметили, что большинство населения страны не может позволить себе питаться такими продуктами.
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916714413
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