Представитель Зеленского пожаловался на отсутствие поддержки в Раде

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Инициативы президента Украины Владимира Зеленского не находят поддержки даже на уровне комитетов, заявил в среду представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Ранее Стефанчук заявил, что подаст на рассмотрение комитета иностранных дел представление на снятие с должности главы МИД Павла Климкина.
"Все постановления, которые вносим мы, не находят поддержки даже на уровне комитетов. Мы это видим, мы это фиксируем, мы это оцениваем, и будем дальше выстраивать свой уровень сотрудничества с Верховной радой. Еще раз подчеркну, президент Зеленский настроен на конструктивную работу с Верховной радой. Мы продолжим работать в рамках полномочий президента. Все, что вносится президентом, оно вносится исключительно в рамках его полномочий, которые предусмотрены конституцией", - заявил Стефанчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, для поддержки представлений на увольнение глав ведомств от Зеленского требуют вначале показать, кого он планирует назначить взамен.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.