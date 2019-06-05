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РИА Новости

Представитель Зеленского пожаловался на отсутствие поддержки в Раде

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Инициативы президента Украины Владимира Зеленского не находят поддержки даже на уровне комитетов, заявил в среду представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Ранее Стефанчук заявил, что подаст на рассмотрение комитета иностранных дел представление на снятие с должности главы МИД Павла Климкина.
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"Все постановления, которые вносим мы, не находят поддержки даже на уровне комитетов. Мы это видим, мы это фиксируем, мы это оцениваем, и будем дальше выстраивать свой уровень сотрудничества с Верховной радой. Еще раз подчеркну, президент Зеленский настроен на конструктивную работу с Верховной радой. Мы продолжим работать в рамках полномочий президента. Все, что вносится президентом, оно вносится исключительно в рамках его полномочий, которые предусмотрены конституцией", - заявил Стефанчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, для поддержки представлений на увольнение глав ведомств от Зеленского требуют вначале показать, кого он планирует назначить взамен.
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Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.
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