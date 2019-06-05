Туск пообещал сохранить финансовую поддержку Украины

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен сохранять финансовую поддержку Украины для стабилизации ее экономики, несмотря на ситуацию в Донбассе, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
"ЕС всегда будет сохранять свою финансовую поддержку для экономической стабилизации", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что это будет происходить, несмотря на ситуацию в Донбассе.
Парламент Украины в минувшем феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Вчера, 15:24"Не глупость, а преступление". Политолог о курсе Украины в ЕС и НАТОКурс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции Украины, но при реализации этих положений страна потеряет Донбасс, заявила депутат Рады Надежда Савченко. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.