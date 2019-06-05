Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T16:28Z
https://ria.ru/20190605/1555288705.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155201/76/1552017648_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_75fb334df9222568ca24c7ded9728c31.jpg
РИА Новости

Туск пообещал сохранить финансовую поддержку Украины

Вчера, 16:28
319
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен сохранять финансовую поддержку Украины для стабилизации ее экономики, несмотря на ситуацию в Донбассе, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
"ЕС всегда будет сохранять свою финансовую поддержку для экономической стабилизации", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что это будет происходить, несмотря на ситуацию в Донбассе.
Парламент Украины в минувшем феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств на боевой машине пехоты БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
Вчера, 15:24
"Не глупость, а преступление". Политолог о курсе Украины в ЕС и НАТОКурс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции Украины, но при реализации этих положений страна потеряет Донбасс, заявила депутат Рады Надежда Савченко. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
031101
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЕвросоюзУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в ЕС
РИА
Новости
ДНР предложила Киеву начать прямой диалог о снятии блокады Донбасса
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Еврокомиссии призвали Италию пересмотреть бюджетную политику
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
Представитель Зеленского пожаловался на отсутствие поддержки в Раде
Лента
новостей
Горелка газовой плиты
"Нафтогаз" заявил, что уже снизил цену на газ для населения
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Евросоюз готов помочь Украине реформировать энергетику
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
Савченко провела съезд своей партии у здания Рады
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Словакия закупит российское топливо для АЭС на 630 миллионов евро
Посольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года
Суд в России заочно арестовал украинку за нападение на посольство в Киеве
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Путин рассказал о беспрецедентно высоком уровне партнерства с Китаем
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Число погибших при разгоне палаточного лагеря в Судане возросло до ста
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти
Лидеры 16 стран почтили память погибших при высадке союзников в Нормандии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния