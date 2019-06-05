Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:13Z
https://ria.ru/20190605/1555288417.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/22/1555292269_0:391:2800:1966_1036x0_80_0_0_96310fd16b980d12a4abdab0c7852661.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о беспрецедентно высоком уровне партнерства с Китаем

Вчера, 16:22
2679
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались вопросы российско-китайского стратегического партнерства, а также международная проблематика, причем стороны убедились, что их позиции по ключевым мировым проблемам во многом совпадают.
"Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Район Пудун в Шанхае
19 апреля, 08:00
Китайский мир хорошим быть не может?
Президент РФ добавил, что переговоры глав двух государств в узком составе были "откровенные, насыщенные". По его словам, участники переговоров также "обсудили наиболее важные и требующие решения вопросы российско-китайского стратегического партнерства" и констатировали, что оно "вышло на очень высокий, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень".
Путин отметил, что в ходе расширенного заседания будут заслушаны доклады ответственных за работу межправкомиссии и министров иностранных дел о состоянии и перспективах сотрудничества в самых различных отраслях. Президент России также поблагодарил лидера КНР за то, что в Москву приехала столь представительная китайская делегация. "Уверен, что это наполнит ваш визит конкретным, абсолютно понятным содержанием, которое крайне важно для практической реализации намеченных нами планов", - сказал он.
Деловой район Пекина Гомао
30 мая, 08:26
В Пекине заявили, что Россия и Китай могут противостоять внешним вызовам
28030214
Обсудить 0
Си ЦзиньпинВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Ульяна Супрун
Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского
РИА
Новости
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко
Бойко прокомментировал визит Зеленского в Брюссель
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Лента
новостей
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Чайные пакетики
Поставщики чая заявили, что исследование Роскачества наносит удар по рынку
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Си Цзиньпин предрек светлое будущее российско-китайским отношениям
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ
Сергей Морозов
Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира "России 1"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров объяснил нецелесообразность созыва встречи в "нормандском формате"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
Лента новостейМолния