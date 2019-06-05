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РИА Новости

Савченко провела съезд своей партии у здания Рады

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что ее партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.
В среду возле здания Верховной рады прошел съезд ее партии.
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"Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам партии, идут побеждать", - цитирует Савченко издание "Украинская правда".
Она сообщила, что главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко. "Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной раде – изменение политической системы", - добавила Савченко.
Как сообщает издание, сам съезд длился не более 10 минут, на нем присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно. После завершения делегаты под музыку еще примерно полчаса поочередно фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.
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По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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