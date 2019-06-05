Свердловская область в день перехода на "цифру" получила три тысячи звонков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч звонков поступило на горячие линии в понедельник, когда в Свердловской области было отключено аналоговое телевидение, сообщил директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин.

В Свердловской области в понедельник отключили аналоговый телесигнал. Уральцы перешли на просмотр 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве.

"Переход на цифровое вещание в Свердловской области проходит в рабочем режиме. Для жителей области продолжает работать региональный контакт-центр, волонтеры. Если в день отключения аналогового телесигнала на федеральную и региональную "горячие линии" поступило более трех тысяч звонков, то 4 июня на региональную линию обратилось уже полторы тысячи человек. Почти половина звонков – заявки на волонтерскую помощь", - цитирует Гущина департамент информполитики региона.

По его словам, торговые сети поддерживают запас антенн и приставок по доступным ценам. Малоимущим уральцам компенсацию на приобретение оборудования можно будет оформить до конца года.

По информации департамента, на сегодняшний день на выплату компенсации принято 864 заявления. Из них 586 семей уже получили выплаты.

Продолжается работа с территориями, не попавшими в зону наземного цифрового вещания. Жители таких населенных пунктов также могут смотреть 20 бесплатных каналов в цифровом качестве, только для этого требуется установить спутниковое оборудование. За приобретение комплекта спутникового телевидения малообеспеченным категориям уральцев также полагается компенсация.

В таких населенных пунктах осталось около 800 домохозяйств, не перешедших на прием цифрового сигнала. С ними работают сотрудники администраций. Спутниковые операторы помогают оформлять коллективные заявки на подключение, уточняют власти.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.