Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T16:09Z
https://ria.ru/20190605/1555287517.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155067/67/1550676784_0:215:3068:1941_1036x0_80_0_0_ed089ecdedffad5774ce5b2894fb7739.jpg
РИА Новости
Свердловская область

Свердловская область в день перехода на "цифру" получила три тысячи звонков

Вчера, 16:09
25
© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч звонков поступило на горячие линии в понедельник, когда в Свердловской области было отключено аналоговое телевидение, сообщил директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин.
В Свердловской области в понедельник отключили аналоговый телесигнал. Уральцы перешли на просмотр 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве.
"Переход на цифровое вещание в Свердловской области проходит в рабочем режиме. Для жителей области продолжает работать региональный контакт-центр, волонтеры. Если в день отключения аналогового телесигнала на федеральную и региональную "горячие линии" поступило более трех тысяч звонков, то 4 июня на региональную линию обратилось уже полторы тысячи человек. Почти половина звонков – заявки на волонтерскую помощь", - цитирует Гущина департамент информполитики региона.
По его словам, торговые сети поддерживают запас антенн и приставок по доступным ценам. Малоимущим уральцам компенсацию на приобретение оборудования можно будет оформить до конца года.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
3 июня, 22:48
Переход на цифровое ТВ в 36 регионах России прошел без проблем
По информации департамента, на сегодняшний день на выплату компенсации принято 864 заявления. Из них 586 семей уже получили выплаты.
Продолжается работа с территориями, не попавшими в зону наземного цифрового вещания. Жители таких населенных пунктов также могут смотреть 20 бесплатных каналов в цифровом качестве, только для этого требуется установить спутниковое оборудование. За приобретение комплекта спутникового телевидения малообеспеченным категориям уральцев также полагается компенсация.
В таких населенных пунктах осталось около 800 домохозяйств, не перешедших на прием цифрового сигнала. С ними работают сотрудники администраций. Спутниковые операторы помогают оформлять коллективные заявки на подключение, уточняют власти.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
000000
Обсудить 0
Свердловская областьПереход на цифровое телевидениеСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Биография Александра Пушкина
РИА
Новости
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Петербургский международный экономический форум
Город Тюмень
Тюменские НКО получат президентские гранты на 40 млн рублей
Посетители на выставке фоторабот победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
Лента
новостей
Обучение мигрантов русскому языку
День русского языка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья вручил госнаграды в преддверии Дня России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 16 июля 2018
От США не поступали предложения по встрече Трампа и Путина, заявил Лавров
Дети играют в подвижные игры
В городском округе Котельники началась летняя лагерная кампания
Посетители у картины Ильи Репина Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Третьяковской галерее. Архивное фото
Директор Третьяковки ответила на критику в адрес смотрителей галереи
Выставка победителей конкурса им. Андрея Стенина. Архивное фото
В Уругвае покажут лучшие работы конкурса имени Стенина — 2018
Работа областной станции переливания крови
Сдать кровь на Московской областной станции можно будет 8 июня
Университет Дубна: вид с озера
Подмосковные вузы вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
В Подмосковье центральной площадкой Дня России станет Сергиев Посад
Чтение книги в библиотеке. Архивное фото
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Мост через реку Вятку в г. Кирове
"Т Плюс" и "Город" привлекут 3 млрд рублей в развитие теплоснабжения Кирова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния