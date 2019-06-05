Ученые оценили, как много пластика съедает каждый человек

Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Канадские экологи выяснили, что люди в среднем вдыхают, выпивают или проглатывают свыше 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год, попадающих в организм вместе с морской рыбой, другими продуктами питания или бутилированной водой. Возможные последствия этого для здоровья были раскрыты в журнале . Канадские экологи выяснили, что люди в среднем вдыхают, выпивают или проглатывают свыше 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год, попадающих в организм вместе с морской рыбой, другими продуктами питания или бутилированной водой. Возможные последствия этого для здоровья были раскрыты в журнале ES&T

"Самый простой способ избежать накопления пластика в организме – перестать пить воду из пластиковых бутылок. С другой стороны, подобные меры просто не могут остановить рост числа полимерных частиц в экосистемах. Они скоро будут фактически во всех продуктах. Похоже, что единственный способ это остановить – начать производить меньше пластика", — пишут ученые.

Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому "большому мусорному пятну" в Тихом океане.

По этой причине последние 50-70 лет океанологи часто в шутку называют "пластиковым периодом" из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана. Как показывают наблюдения ученых, опубликованные в 2014 году, эти частицы долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются рыбами и морскими животными, и поэтому представляют угрозу для экологии и здоровья человека.

Киран Кокс (Kieran Cox) из университета Виктории (Канада) и его коллеги сделали следующий логический шаг – они попытались оценить то, как много подобных частиц проникает в организм человека, живущего в типичной стране первого мира.

Для этого ученые проанализировали все научные работы, посвященные оценкам концентрации пластика в морской и речной рыбе, а также в тканях других представителей фауны и флоры, чьим мясом, плодами или семенами питается человек. Дополнительно ученые проанализировали типичную диету современных американцев и попытались найти в ней другие потенциальные источники полимерных частиц.

Этот анализ раскрыл несколько интересных факторов. Во-первых, ученые обнаружили, что жители США и других развитых стран проглатывают и выпивают огромное число пластиковых фрагментов, от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика. Львиная доля из них приходится на три типа продуктов – морскую живность, бутилированную воду и сахар.

Вдобавок, анализ последних публикаций показал, что сопоставимое число полимерных микрогранул и волокон попадает в организм людей и животных вместе с воздухом. Если учитывать этот источник, жители США в среднем вдыхают, проглатывают и выпивают от 75 до 120 тысяч частиц пластика каждый год.