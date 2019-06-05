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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил, что уже снизил цену на газ для населения

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что уже снизил цену на газ для населения, в июле она составит от 7,6 до 8,2 гривны за кубометр газа.
Кабинет министров Украины в среду обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня. Премьер Украины Владимир Гройсмана в ходе заседания заявил, что цена на газ для населения в июне-июле должна быть на уровне 7,7-8 тысяч гривен (около 283-295 долларов) за тысячу кубометров.
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Аналитик: новое руководство Украины и "Нафтогаз" вошли в клинчНа Украине инициируют проверку в отношении "Нафтогаза", обещав разобраться с ценами на газ. Однако ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что цель этой проверки иная. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
"На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 гривен за кубометр газа", - говорится сообщении компании в Facebook. В "Нафтогазе" отметили, что правительство иногда выдвигает к компании противоречивые требования.
"Именно сейчас, например, мы работаем над такими приоритетными задачами: 1. Закупить достаточно газа на зиму, чтобы украинцы не мерзли... 2. Сделать качественное отделение оператора ГТС, чтобы сохранить Украине транзит газа и доходы, сопоставимые с бюджетом на оборону. 3. Работать с прибылью, чтобы наполнять госбюджет деньгами...", - отметили в компании. "Нафтогаз" считает, что лучшим способом для того, чтобы цена на газ была рыночной является предоставление доступа к рынку для максимального круга поставщиков. "Тогда цена точно будет честной и прозрачной. Правительство и премьер-министр имеют все возможности в этом помочь", - добавили в компании.
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На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен в 2013 году (около 90 долларов по действовавшему тогда курсу Нацбанка Украины) до 8549 гривен с 1 ноября 2018 года (около 305 долларов по курсу на эту дату). Цена в 8549 гривен действовала до 1 мая и включала в себя НДС и стоимость доставки.
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С 1 мая "Нафтогаз" снизил свою отпускную цену для населения почти на 4%, вместе с тем в июне она вновь выросла. Так, рост составил 5%, на июль компания озвучивала планы снизить цену на 8%. Компания уточняла, что отпускная цена отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и будет платить население, к ней нужно добавить еще тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение и надбавку газсбыта.
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