"Нафтогаз" заявил, что уже снизил цену на газ для населения

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что уже снизил цену на газ для населения, в июле она составит от 7,6 до 8,2 гривны за кубометр газа.

Кабинет министров Украины в среду обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня. Премьер Украины Владимир Гройсмана в ходе заседания заявил, что цена на газ для населения в июне-июле должна быть на уровне 7,7-8 тысяч гривен (около 283-295 долларов) за тысячу кубометров.

"На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 гривен за кубометр газа", - говорится сообщении компании в Facebook. В "Нафтогазе" отметили, что правительство иногда выдвигает к компании противоречивые требования.

"Именно сейчас, например, мы работаем над такими приоритетными задачами: 1. Закупить достаточно газа на зиму, чтобы украинцы не мерзли... 2. Сделать качественное отделение оператора ГТС, чтобы сохранить Украине транзит газа и доходы, сопоставимые с бюджетом на оборону. 3. Работать с прибылью, чтобы наполнять госбюджет деньгами...", - отметили в компании. "Нафтогаз" считает, что лучшим способом для того, чтобы цена на газ была рыночной является предоставление доступа к рынку для максимального круга поставщиков. "Тогда цена точно будет честной и прозрачной. Правительство и премьер-министр имеют все возможности в этом помочь", - добавили в компании.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен в 2013 году (около 90 долларов по действовавшему тогда курсу Нацбанка Украины) до 8549 гривен с 1 ноября 2018 года (около 305 долларов по курсу на эту дату). Цена в 8549 гривен действовала до 1 мая и включала в себя НДС и стоимость доставки.